Tom Sizemore sięgnął dna po raz kolejny. Znaleziono przy nim narkotyki

W styczniu 2019 r. policja zatrzymała aktora do kontroli, a okazało się, że ma przy sobie metamfetaminę i heroinę. Niemal w rocznicę tych niechlubnych wydarzeń Tom Sizemore znów trafił do aresztu.

Tom Sizemore to popularny aktor, którego możecie kojarzyć z "Szeregowca Ryana", "Helikoptera w ogniu" czy "Gorączki". Był nominowany do Złotego Globu za rolę w filmie "Pod ochroną" z 1999 r. Jego filmowa biografia robi wrażenie. Życie prywatne to już niestety koszmar. Sam do tego doprowadził.