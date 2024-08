Wszyscy pamiętają tragedię na planie filmu. Nowy "Kruk" musiał się z tym zmierzyć

- Kocham przemysł filmowy. Istnieją protokoły bezpieczeństwa i każda produkcja ma swoje restrykcyjne zasady, które wszyscy traktują poważnie, żeby plany zdjęciowe były bezpieczne. Ale wypadki się zdarzają. I gdy dzieje się coś, co ma taką skalę rażenia, to po prostu łamie serce. Myślę, że rozważnym i najmądrzejszym krokiem jest to, by przystopować na chwilę i naprawdę przyjrzeć się temu, co można zrobić lepiej, jak można to wspólnie przepracować - skomentował Dwayne.