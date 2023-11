"Znachor" w telewizji 1 listopada aż pięć razy! Gdzie i kiedy?

Jan Bińczycki, syn legendarnego aktora w rozmowie z WP opowiedział, jakie to uczucie, widzieć ojca na ekranie w tej kultowej produkcji. - Nie ukrywam, że to za każdym razem jest dla mnie bardzo wzruszające. Tym bardziej że dziś jestem mniej więcej w tym wieku, w którym był ojciec, kiedy grał w tych filmach. To dla mnie zawsze impuls do porównań, a jeszcze bardziej - do myślenia o własnym życiu. Jestem po czterdziestce, to dobry moment na różne podsumowania i inne dywagacje tego typu - wyznał.