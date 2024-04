Perepeczko idzie w zaparte. "Kapisz, pani terapeutko?"

Na końcu odniosła się bezpośrednio do Ewy Woydyłło-Osiatyńskiej: "Kapisz, Pani terapeutko?". W kolejnym wpisie, opublikowanym zaledwie kilka godzin po poprzednim, zapytała ironicznie: "To ja jestem znana NA CAŁY ŚWIAT? Bo podobno zrobiłam wstyd na cały świat... No, Agnieszko, gratulacje!", zwróciła się do samej siebie. W najnowszym poście ponownie "podziękowała" krytyczce jej wypowiedzi. "Pani Terapeutko! To wszystko Pani uczyniła, bo mam światową sławę, ale też komentarze, dla których warto żyć" – napisała, cytując poniżej słowa wsparcia jednej z fanek.