Demoniczne zakonnice. Te filmy musisz zobaczyć

Być może powodem ciarek na skórze, które wywołują zakonnice, jest ich codzienny strój. Zasłaniający niemal całe ciało habit jest przecież idealnym sposobem na skrywanie, być może mrocznych, tajemnic. Istotne jest również życie niemalże w odcięciu od "realnego świata" i ograniczenie się jedynie do niewielkiej społeczności składającej się z innych zakonnic, co może prowadzić do różnego rodzaju patologii. Motywy te od lat wykorzystuje kino. Obejrzyj galerię i poznaj filmy o nietypowych zakonnicach.