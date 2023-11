Disney przejął franczyzę i od razu zaczęło się dziać. Wkrótce dwie premiery

Skąd przewidywanie wzmożonej popularności "Obcego"? Z uwagi na planowane premiery obu produkcji. Pierwsza z nich ma się ukazać już w połowie sierpnia 2024 r., druga – jeszcze w pierwszej połowie 2025 r. Zważywszy na to, że między kolejnymi odsłonami sagi zawsze istniały co najmniej kilkuletnie przerwy, tu będziemy mieć do czynienia z precedensem. Tak krótki okres pomiędzy wypuszczeniem kolejnych tytułów może mieć zbawienny wpływ na powodzenie serii.