Głośny polski film za granicą. Pokazała reakcję publiczności

W Polsce po raz pierwszy mogli obejrzeć go uczestnicy Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni; kilka dni później tytuł trafił do regularnej dystrybucji. Nie trzeba chyba przypominać, jaka dyskusja rozgorzała wokół produkcji, stając się przedmiotem gorącej debaty politycznej, podobnie jak przed laty "Pokłosie" Władysława Pasikowskiego, "Ida" Pawła Pawlikowskiego czy "Wołyń" Wojciecha Smarzowskiego. Z tą jednak różnicą, że w przeciwieństwie do wymienionych, "Zielona granica" nie należy do gatunku historycznego, a podejmuje temat aktualny tu i teraz.