Latkowski atakuje organizatora akcji charytatywnych. Kim jest Przemysław Szaliński?

Co ciekawe - Szaliński przez dziesięć lat swojej aktywnej działalności nie prowadził żadnej fundacji, ale od zawsze rozlicza wszystkie swoje akcje co do złotówki. Nikt nigdy nie miał do niego żadnych pretensji, nie pojawiły się wobec niego żadne zarzuty. Dziś jest szefem działającej od 2016 roku fundacji Przemek Dzieciom.

Nic więc dziwnego, że oburzyło to wielu widzów filmu Latkowskiego. Radomir Szumełda, pomorski polityk napisał na Twitterze: "Naprawdę te gnidy poszły do Przemka? Jednego z najlepszych ludzi, jakich poznałem?".

Maciej Bąk, dziennikarz radia Zet dodaje: "No tak, w sumie wygodniej i bezpieczniej podbić do niego niż do Negrala czy Wojewódzkiego, prawda? No brak mi słów."