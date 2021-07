Louis de Funes uwielbiany przez miliony wspaniały aktor jednej roli?

On sam poświęcił graniu całe życie, a jego kariera nabrała tempa dopiero, kiedy aktor był już po pięćdziesiątce. To wówczas zagrał główną rolę w filmie "Żandarm z Saint Tropez". Wcześniej stanął przed kamerą w filmie "Kuszenie Barbizona", jednak był to zaledwie epizod, ponieważ scena z udziałem de Funès trwała tylko 32 sekundy. Tak czy siak, był to przełom w jego karierze i otworzył mu drogę do sławy.