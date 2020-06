60. Krakowski Festiwal Filmowy: święto kina w domu na najwyższym poziomie

Już na początku kwietnia informowaliśmy, że ekipa krakowskiego festiwalu entuzjastycznie podchodziła do nowego wyzwania . Efekt przerósł najśmielsze oczekiwania. Dostęp do filmów na stronie festiwalu działał bez zarzutów. Spotkania z twórcami były transmitowane na Facebooku i Youtubie. Nie obyło się też bez oficjalnych gali otwarcia i zamknięcia oraz wieczornych imprez z DJ-em.

Lista laureatów 60. Krakowskiego Festiwalu Filmowego wskazuje na to, że najbardziej poruszają historie kameralnych społeczności walczących z systemem, jak i z własnymi ograniczeniami. Główną nagrodę w konkursie dokumentalnym otrzymał Radu Ciorniciuc za film “ Acasa, mój dom ”, opowiadający o romskiej rodzinie wysiedlonej z rumuńskiego parku natury i zmuszonych do życia w mieście. Z kolei Srebrny Róg trafił w ręce Mehrdada Oskoueia za " Cienie bez słońca " o irańskich kobietach, które zamordowały swoich mężów lub ojców i czekają w więzieniu na wykonanie kary śmierci.

Pełna lista laureatów 60. Krakowskiego Festiwalu Filmowego:

Złoty Róg dla najlepszego filmu dokumentalnego - "Acasa, mój dom" reż. Radu Ciorniciuc

Srebrny Róg reżysera filmu o tematyce społecznej - "Cienie bez słońca" reż. Mehrdad Oskouei

Wyróżnienie dla międzynarodowego filmu dokumentalnego - "Hey! Teachers!" reż. Yulia Vishnevets

Grand Prix Złoty Smok dla najlepszego międzynarodowego filmu krótkometrażowego - "Zwykły facet" reż. Shoko Hara

Grand Prix Srebrny Smok dla reżysera najlepszego filmu dokumentalnego oraz Nagroda dla najlepszego filmu europejskiego w konkursie filmów krótkometrażowych - "Złote guziki" reż. Alex Evstigneev

Grand Prix Złoty Smok dla najlepszego filmu animowanego - "On nie może żyć bez kosmosu" reż. Konstantin Bronzit

Grand Prix Srebrny Smok dla reżyserów najlepszego filmu fabularnego - "Pyza" reż. Madeleine Sims-Fewer i Dusty Mancinelli

Wyróżnienia dla filmów krótkometrażowych - "Dad You’ve Never Had" reż. Dominika Łapka oraz "Nina" reż. Hristo Simeonov

Grand Prix Złoty Lajkonik dla najlepszego polskiego dokumentu - "Zwyczajny kraj" reż. Tomasz Wolski

Grand Prix Srebrny Lajkonik dla najlepszego polskiego dokumentu - "Synek" reż. Paweł Chorzępa

Wyróżnienie dla polskiego dokumentu - "Pollywood" reż. Paweł Ferdek

Grand Prix Srebrny Lajkonik dla najlepszej, polskiej animacji - "Własne śmieci" reż. Daria Kopiec

Wyróżnienie dla polskiej animacji - "Jestem tutaj" reż. Julia Orlik

Grand Prix Srebrny Lajkonik dla najlepszej, polskiej krótkiej fabuły - "Dalej jest dzień" reż. Damian Kocur

Wyróżnienie dla polskiego, krótkometrażowego filmu fabularnego - "Noamia" reż. Antonio Galdamez

Wyróżnienie za kreację aktorską - Julia Kuzka za "Alicję i żabkę" oraz "Ostatnie dni lata"

Nagroda Publiczności, Nagrodę Jury Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych (FIPRESCI) oraz rekomendacja KFF do Europejskiej Nagrody Filmowej - "Autoportret" reż. Margreth Olin, Katja Hogset, Espen Wallin

Srebrny Róg dla reżysera filmu o wysokich walorach artystycznych, Nagroda Prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich za montaż oraz Nagroda dla najlepszego producenta polskich filmów krótkometrażowych i dokumentalnych - "Wieloryb z Lorino" reż. Maciej Cuske

Złoty Hejnał dla najlepszego międzynarodowego dokumentu muzycznego - "Perła pustyni" reż. Pushpendra Singh

Nagroda im. Macieja Szumowskiego za szczególną wrażliwość na sprawy społeczne - "xABo: Ksiądz Boniecki" reż. Aleksandra Potoczek

Nagroda Don Quichota - "Niewinność" reż. Ben Reid

Nagroda pod patronatem Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych za najlepsze zdjęcia - Kamil Małecki za "Ostatnie dni lata"