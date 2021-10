James Bond idzie na rekord. "Nie czas umierać" przeskoczył oczekiwania

"Nie czas umierać" był na przestrzeni dwóch ostatnich lat wielokrotnie przekładany z powodu pandemii koronawirusa, ale gdy w końcu trafił do kin, okazuje się, że zarabia duże pieniądze. W piątek 1 października film zgarnął 27,2 mln dol. z 54 krajów, co pozwoliło podbić jego łączny zarobek w box office do 51,4 mln. Prognozy branży przewidują w ten weekend (2-3 października 2021 r.) wynik 112,9 mln dol., co sprawiłoby, że najnowsza odsłona przygód Jamesa Bonda zdobyłaby miano największego światowego hitu ery pandemii, jeśli chodzi o kinowe debiuty.