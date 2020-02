Oscary 2020. Gdzie obejrzeć "Parasite", "Jokera" i resztę zwycięzców?

92. gala rozdania Oscarów za nami. Jak co roku pewnie większość z was zadaje sobie pytanie: gdzie mogę obejrzeć nagrodzone filmy? Odpowiadamy.

Tegoroczna gala wręczenia najważniejszych nagród filmowych przejdzie do historii. Wprawdzie aktorskie wybory nikogo nie zdziwiły, bo Bradowi Pittowi, Laurze Dern, Joaquinowi Phoeniksowi i Rene Zellweger te statuetki po prostu się należały, to w pozostałych kategoriach akademicy zaskoczyli .

Chodzi oczywiście o 4 Oscary dla Koreańczyka Joon-Ho Bonga, który momentalnie wskoczył do hollywoodzkiej pierwszej ligi, deklasując bardziej znanych i poważanych twórców .

Gdzie obejrzeć "Parasite"?

"Parasite" Joon-Ho Bonga zgarnął Oscara za najlepszy film, reżyserię, scenariusz oryginalny i najlepszy film międzynarodowy. Co czyni go w tej chwili najbardziej googlowanym tytułem w sieci.

Pewnym też jest, że w związku z miażdżącą wygraną "Parasite" pojawi się w większej liczbie kin. To kwestia dni.

Choć "Parasite" nie obejrzycie na razie na żadnej platformie strimingowej (np. Netflix), to możecie delektować się nim w domowym zaciszu. Premiera polskie edycji DVD "Parasite" zapowiedziana jest już na 26 lutego.

Gdzie obejrzeć "Jokera"?

9 nominacji do Oscara i tylko 2 statuetki: dla Joaquina Phoeniksa (Najlepszy aktor) i Hildur Guðnadóttir (Najlepsza muzyka oryginalna).

Wielki przegrany? Nie do końca – wystarczy spojrzeć na "Irlandczyka" (10 nominacji i zero statuetek) i box office. "Joker" zarobił już na całym świecie ponad miliard dolarów.

Jeśli jakimś cudem nie załapaliście się na "Jokera" na dużym ekranie (premiera 31 sierpnia), to nic straconego. Wciąż jest dostępny w ofercie zarówno multipleksów, jak i mniejszych kin studyjnych.

Nie macie czasu na kino? Spokojnie, "Joker" ukazał się przed chwilą zarówno na DVD, jak i Blu-rayu, gdzie oprócz filmu czekają na was smakowite dodatki. Naprawdę warto.

Gdzie obejrzeć "Pewnego razu w… Hollywood"?

Wybory Akademii są krzywdzące, bo zdaniem wielu krytyków "Pewnego razu w… Hollywood" to powrót Tarantino do szczytowej formy.

Nie widzieliście, a chcecie się o tym przekonać? Nic prostszego - film wciąż jest grany w Cinema City, a na DVD i Blu-ray ukazał się na początku grudnia ubiegłego roku. Dostaniecie go w każdym większym sklepie.

Gdzie obejrzeć dokument "Amerykańska fabryka"?

Gdzie obejrzeć "1917"?

Niemniej, to film wart ze wszech miar uwagi. Jeśli chcecie go obejrzeć, to "1917" wciąż grane jest w Heliosie, Multikinie i Cinema City.