Jako dziecko walczyła z jąkaniem. Teraz walczy o Oscara

W międzyczasie Emily, otwarta na nowe wyzwania, podkładała także głos w animowanych komediach "My Little Pony: The Movie" oraz "Animal Crackers". Może szukając nowych wrażeń, a może pragnąc nieustannie zaskakiwać fanów i krytyków, Blunt zagrała w horrorze "Ciche miejsce" (2018), a potem pojawiła się w sequelu, "Ciche miejsce II" (2020). Obie części reżyserował jej mąż, John Krasinski.