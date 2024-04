Spore zaskoczenie na liście najbogatszych. Liderami znani reżyserzy

Wielkim wydarzeniem jest oczywiście osiągnięcie Taylor Swift, której trasa koncertowa "The Eras Tour" przyniosła ogromne zyski, szacowane na 190 mln dol. To pierwsza osoba, która dołączyła do ekskluzywnego klubu najbogatszych (zajmując 14. miejsce) tylko dzięki swoim występom i utworom. Na dziewiątej lokacie znajduje się koleżanka po fachu, Rihanna, której dochody biorą się przede wszystkim z wartych miliardy dolarów marek: kosmetycznej Fenty Beauty oraz produkującej bieliznę Savage X Fenty. Obydwie zostały nazwane na cześć urodzonej na Barbadosie piosenkarki, której prawdziwe nazwisko brzmi Robyn Fenty.