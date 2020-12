To może być rekord. Netflix jeszcze nigdy czegoś takiego nie zrobił

Wiele wskazuje na to, że przyszłoroczna ceremonia wręczenia Oscarów należeć będzie do produkcji największej platformy streamingowej. W gronie dziesięciu filmów nominowanych w głównej kategorii znaleźć się może nawet 5 tytułów zrealizowanych przez Netfliksa. Do zwycięstwa ma ich prowadzić faworyt bukmacherów – ”Mank” Davida Finchera.

Kadr z filmu "Bal" Źródło: Materiały prasowe