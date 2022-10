Elvis - recenzja wydania Blu-ray od Galapagos

We wspomnianym wywiadzie Luthermann zasugerował, że wersja reżyserska ujrzy kiedyś światło dzienne. Niestety, jeśli liczyliście, że pojawi się ona na Blu-rayu, to muszę wyprowadzić was z błędu. I wygląda na to, że jeszcze długo jej nie zobaczymy - tak przynajmniej wynika z doniesień serwisu Screenrant.