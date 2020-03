"Nie czas umierać": James Bond przegrał z koronawirusem. Premiera filmu opóźniona

Premiera "Nie czas umierać", najnowszego filmu o przygodach Jamesa Bonda, została przesunięta. Nieoficjalnym powodem jest epidemia koronawirusa.

Zła wiadomość dla wszystkich fanów Jamesa Bonda . Producenci filmu, Michael G. Wilson i Barbara Broccoli , ogłosili, że premiera filmu "Nie czas umierać " zostanie opóźniona o pół roku. Film trafi do kin dopiero 25 listopada 2020 r.

Jako nieoficjalną przyczynę przesunięcia premiery "Nie czas umierać" podano epidemię koronawirusa. Z tego powodu gwiazdy filmu nie przyjechały do Chin. Kilka dni temu fani agenta 007 napisali list otwarty do producentów filmu, w którym poprosili, by produkcja trafiła na ekrany kin w późniejszym czasie.