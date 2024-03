Przegapiłeś pierwszą część hitu? Nadrobisz w telewizji

O czym jest "Diuna" z 2021 r.?

Pokazywana premierowo na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji "Diuna" to adaptacja powieści Franka Herberta pod tym samym tytułem. Akcja toczy się w kosmosie w dalekiej przyszłości. Najważniejszą planetą we wszechświecie stała się Arrakis, na której znajdują się złoża przyprawy zwanej melanżem. Spowalnia ona starzenie i umożliwia jasnowidzenie, potrzebne do uniknięcia niebezpieczeństw podróży międzygwiezdnych. Planeta jest uważana za prawie bezludną, lecz żyją tam liczne plemiona Fremenów, tubylców przywykłych do ekstremalnych warunków.