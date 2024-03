Miała się z nim przespać dla filmu. Aktor odpowiada

Choć Baldwin otrzymał za tę kreację nagrodę MTV dla Najbardziej pożądanego mężczyzny, koleżanka z planu nie przebierała w słowach, oceniając jego ówczesny występ. Zdaniem kobiety kompletnie nie nadawał się do tej roli; jej sugestie, aby zastąpić go kimś innym, były jednak ignorowane. – Nie musiałam pie....ć Michaela Douglasa [żeby lepiej zagrał]. Michael przyszedłby do pracy i wiedziałby, co należy robić – argumentowała. Para spotkała się wcześniej przy okazji pracy nad kultowym "Nagim instynktem" Paula Verhoevena.