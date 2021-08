Arkadiusz Jakubik, Dorota Kędzierzawska, Roma Gąsiorowska i Maciej Bochniak w Zwierzyńcu, czyli dobry początek!

Letnia Akademia Filmowa jest festiwalem, który odbywa się co roku latem w Zwierzyńcu na Roztoczu. Gromadzi miłośników dobrego kina, ale i szerzej: ludzi szukających ciekawych wrażeń kulturalnych. LAF to kino polskie i zagraniczne, fabularne i dokumentalne, krótko- i pełnometrażowe. To projekcje filmowe, ale i spotkania z twórcami kina, dyskusje, koncerty, warsztaty, wystawy, konkursy. To także spotkania przyjaciół i znajomych, którzy odliczają czas od sierpnia do sierpnia, żeby znowu spotkać się w Zwierzyńcu i doświadczyć tego, jak Kino łączy ludzi, a przy okazji skorzystać z uroków Roztoczańskiego Parku Narodowego, który od czerwca 2019 roku jest na liście rezerwatów biosfery UNESCO.