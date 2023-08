Julia Kamińska otwarcie o terapii. "Najlepsza decyzja, jaką podjęłam w życiu"

- Szukałam ratunku, bo w moim życiu działy się rzeczy, z którymi sobie po prostu nie radziłam. A musiałam nadal chodzić do pracy, która była bardzo intensywna i czasami to bywało ponad moje siły. Stwierdziłam, że potrzebuję mieć narzędzia, żeby sobie radzić ze światem, z życiem prywatnym, z tym, co się dzieje w mojej głowie i w moim sercu - przyznaje Julia Kamińska w intymnej rozmowie z Anną Wendzikowską.