Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy w Polsce BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane za nami. Do zobaczenia za rok!

Festiwal apeluje o naprawę świata

Nowością tegorocznej edycji były trzy dni tematyczne poruszające problematykę zrównoważonego rozwoju, nad którymi patronat objął Bank BNP Paribas: wtorki pod hasłem Otwarci na świat, ekologiczne czwartki z apelem Świat Cię potrzebuje oraz niedziele opatrzone tytułem Kobieta z kamerą. W tym roku Festiwal zwracał uwagę na 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, czyli przyjęty przez ONZ w Agendzie 2030 globalny plan naprawy świata. Działania proekologiczne festiwalu widoczne były nie tylko w czwartki, gdy repertuar nawiązywał do 13. Celu: Działania w dziedzinie klimatu, ale praktycznie na każdym kroku - od selekcji filmów, poprzez filozofię miast partnerskich, do marek wspierających festiwal mających troskę o środowisko w swoim DNA. Festiwal dawał przykład i edukował, wprowadzając segregację śmieci w kinach, zapraszając do ekologicznej kawiarni Koło Molo i zachęcając - głosem blogerki Weroniki Wawrzkowicz – by każdy z nas walczył o lepszą przyszłość naszej planety w codziennym życiu.