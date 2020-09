Philippe Rousselot z Nagrodą Camerimage za Całokształt Twórczości

Philippe Rousselot to wszechstronny autor zdjęć, który w trakcie swej wieloletniej kariery współtworzył różne oblicza kina. Kręcił europejskie filmy artystyczne i wysokobudżetowe hollywoodzkie spektakle. Pracował nad romantycznymi gotyckimi horrorami, efektownymi historiami fantasy, przejmującymi dramatami sądowymi oraz lekkimi komediami. Przenosił widzów do minionych epok i inspirował, by zastanawiać się nad alternatywnymi losami znanego nam świata. Współpracował z takimi reżyserami jak Robert Redford, Tim Burton, Guy Ritchie, Stephen Frears, Patrice Chéreau, Neil Jordan, Shane Black, Miloš Forman, David Yates, Denzel Washington i Jean-Jacques Annaud. Był nominowany do najważniejszych nagród świata kina i zdobył Oscara®, BAFTA oraz trzy Cezary.