SPISEK PRZECIWKO AMERYCE Premiera DVD już 14 października!

Kiedy za Atlantykiem na dobre rozpętał się koszmar II wojny światowej, wybory prezydenckie w USA w 1940 roku wygrywa Charles A. Lindbergh – bohaterski lotnik i zaciekły zwolennik izolacjonizmu. Nowy przywódca nawiązuje serdeczne stosunki z Adolfem Hitlerem. Jego rząd z dnia na dzień wciela w życie mordercze pomysły rodem z faszystowskich Niemiec – głównie dotyczące tzw. kwestii żydowskiej. Dla dorastającego w Newark chłopca, wybory z 1940 roku to moment, w którym pęka jego świat. Lindbergh – alternatywa wobec wybranego w rzeczywistości Franklina Delano Roosevelta – uosabia lęk przed stopniową utratą tego, co najbliższe: bezpiecznego miejsca na ziemi, matki, ojca, starszego brata. Wkrótce po wybraniu nowego prezydenta, rozpoczynają się prześladowania, które stopniowo nabierają na sile i odbierają godność zamieszkującym Stany Zjednoczone Żydom. Rodzina Levin mieszkająca na wschodnim wybrzeżu musi zmierzyć się z nową rzeczywistością, w której faszyzm wdziera się we wszystkie dziedziny życia.

„Spisek przeciwko Ameryce” oparty na powieści Philipa Rotha to wnikliwy portret rodzącej się dyktatury, która powoli wkracza we wszystkie sfery życia mieszkańców, zamknięty w sześciu godzinnych odcinkach. Reżyser Thomas Schlamme („House of cards”, „Ostry dyżur”) nadał historii nutę uniwersalności, która pozwala widzowi zastanowić się, jak niewiele potrzeba, aby wśród współczesnych mieszkańców powstali bohaterowie tacy, jakich widzimy w serialu – prześladowcy i ofiary. W rolach głównych wystąpili Winona Ryder („Przerwana lekcja muzyki”, „Edward Nożycoręki”), Zoe Kazan („Kroniki Times Square”, „Droga do szczęścia”), John Turturro („Big Lebowski”, „Barton Fink”), Morgan Spector („Mgła”, „Ostatni władca wiatru”) i Anthony Boyle („Tolkien”, „Zaginione miasto Z”). Za scenariusz miniserialu odpowiadają David Simon i Ed Burns (seriale HBO „Prawo ulicy” oraz „Generation Kill: Czas wojny”), którzy są także producentami wykonawczymi. Pozostałymi producentami są: Joe Roth, Nina Noble, Megan Ellison, Sue Naegle, Susan Goldberg, Jeff Kirschenbaum i Philip Roth, a także Dennis Stratton.