Casey Affleck i Sam Claflin w thrillerze “Każdy twój oddech”. Zwiastun i data premiery

"Każdy twój oddech" to klasyczny thriller z elementami atrakcyjnej i inteligentnej współczesności. Fabuła jest niezwykle wciągająca, postaci są wspaniale zbudowane i starannie opracowane, a tempo akcji jest absolutnym strzałem w dziesiątkę: od diabelsko powolnego budowania napięcia, przez szybkie zwroty akcji aż do gorącego punktu kulminacyjnego. Ten film ma klasycznie złowieszczy, obsesyjny wydźwięk "Przylądka strachu" czy "Fatalnego zauroczenia", jednak to, co go wyróżnia to niezwykle współczesna i po mistrzowsku odtworzona nowatorska natura przedstawionej historii. Nieoczekiwane zwroty akcji rodem z "Zaginionej dziewczyny" czy "Labiryntu" dogłębnie wstrząsną widzami" – mówi reżyser Vaughn Stein.