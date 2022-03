"Dom Gucci" - na Blu-ray™ i DVD już 23 marca

Wybór do tej roli Jareda Leto nie był wcale oczywisty, również ze względów budowy fizycznej. Jednak aktor już wcześniej miał szansę udowodnić, że świetnie sprawdza się w rolach, które wymagają od niego sporej transformacji. Tak było chociażby w przypadku roli Rayona z filmu "Witaj w klubie", za którą został wyróżniony Oscarem®. Nieoceniona okazała się charakteryzacja, która uczyniła z Leto kogoś zupełnie nie do poznania. To między innymi za jej sprawą film nominowano do Oscara®. Nie da się wprawdzie ukryć, że obok występów aktorskich, charakteryzacja, kostiumy i scenografia to największe walory "Domu Gucci".