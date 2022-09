EnergaCAMERIMAGE odkrywa kolejne karty

Hype Williams realizował się także jako fotograf, w swym dorobku posiada wiele sesji fotograficznych oraz kampanii reklamowych, w tym dla tak rozpoznawalnych marek, jak dom mody Marc Jacobs, czy czasopismo InStyle. Za swoje wideoklipy oraz filmy reklamowe Hype Williams był wielokrotnie nagradzany i nominowany do prestiżowych nagród na całym świecie. Na swoim koncie posiada między innymi kilkanaście nominacji do nagród Grammy, The Billboard Music Awards, NAACP Image Awards czy Much Music Music Video Awards w Toronto w Kanadzie. Jest ponadto laureatem BET Awards oraz BET Hip Hop Awards dla Najlepszego Reżysera Roku, nagród MTV, w tym prestiżowej MTV Michael Jackson Video Vanguard Award za Całokształt Twórczości oraz Hip Hop Lifetime Achievement Award 2017 przyznawanej podczas VH1 Hip Hop Honors.