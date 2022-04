Filmowa wiosna z BNP Paribas Idę do kina

BNP Paribas Idę do kina to projekt, który powstał z miłości do filmu. Ta unikatowa w skali Polski inicjatywa kina objazdowego daje możliwość oglądania filmów na dużym ekranie mieszkańcom miejscowości, w których na co dzień nie ma kina. Do wakacji odbędzie się ponad 100 dni projekcyjnych i aż 500 seansów w ponad 50 miejscowościach. Atrakcyjny repertuar, z premierami i pokazami przedpremierowymi, a także profesjonalny sprzęt projekcyjny, zapewniający najwyższą jakość obrazu i dźwięku, to gwarancja emocjonujących wrażeń dla najbardziej wymagających kinomanów.