Mimo że Facet/Guy istnieje jedynie w alternatywnej rzeczywistości gry wideo, Levy twierdzi, że prawdy zawarte Free Guyu są uniwersalne. "Chodzi o zmianę̨ sposobu myślenia, za którą, jak sadzę̨, wszyscy tęsknimy, a mianowicie: Poczekaj, możliwe, że życie może być́ czymś́ więcej niż to, co poznałeś́ do tej pory. Może życie nie musi być czymś, co mi się przytrafia. Może to coś, co mogę stworzyć́, zdefiniować́. Być może mogę napisać swoją historię na nowo. Myślę, że to podstawowe i uniwersalne pragnienie człowieka".