GALAPAGOS SP. Z O.O. nowym dystrybutorem w Polsce filmów 20th Century Studios na Blu-ray i DVD.

W ofercie 20th Century Studios znajdują się takie kultowe bestsellery światowego kina jak Titanic, Avatar, Bohemian Rhapsody, Dzień Niepodległości, Życie Pi, serie Obcy, Planeta Małp, Predator, X-Men czy Kingsman. To również bogata oferta filmów familijnych z Epoką lodowcową na czele.

- To dla nas ogromny zaszczyt, że po sześciu latach owocnej współpracy z The Walt Disney Company Polska portfolio powierzonych nam filmów zostaje poszerzone o bogaty dorobek 20th Century Studios. Wierzymy, że kompetencje rynkowe Galapagos jako dystrybutora przyczynią się do zadowolenia konsumentów, partnerów handlowych oraz wzmocnią pozycję rynkową obu firm – powiedział Andrzej Łudziński, prezes Galapagos Sp. z o.o.