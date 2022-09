Jurassic World: Dominion - spektakulrany finał trylogii już na 4K UHD, Blu-ray™ i DVD

Seria filmów o Parku Jurajskim zawsze wzbudzała wielkie emocje i spotykała się z ogromnym zainteresowaniem widzów, ale chyba żaden inny komercyjny film nie miał przy okazji tak doniosłego wpływu na dziedzinę nauki. "Park Jurajski" był najważniejszą rzeczą, jaka przydarzyła się paleontologii w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Ten film pokazał dinozaury nowemu pokoleniu i zrobił to w zupełnie nowy sposób – przyznaje Stephen Brusatte, profesor paleontologii na Uniwersytecie Edynburskim, który pełnił rolę konsultanta przy najnowszym "Jurassic World". To było wielkie przebudzenie dinozaurów, które poskutkowało niezwykłym zainteresowaniem studiami paleontologicznymi. Dzięki temu z kolei więcej pieniędzy można było przeznaczać na badania terenowe, a muzea wypełniły się eksponatami. Jesteśmy w złotym wieku paleontologii i do dziś, ktoś na świecie znajduje nowy gatunek dinozaura średnio raz w tygodniu. A trwa to już od ponad dekady. To wszystko za sprawą pokolenia paleontologów "Parku Jurajskiego".