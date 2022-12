"Kot w Butach" powraca na ekrany kin… i dokazuje podczas grudniowej trasy po Polsce!

W najnowszej odsłonie swoich przygód – "Kot w Butach. Ostatnie życzenie" – temperamentny futrzak odkryje, że pozostało mu już tylko jedno życie i (jak to on) nie podda się, dopóki nie zmieni tego stanu rzeczy i nie odzyska tego, co stracił. W tej podróży towarzyszyć mu będzie nie tylko Kitty i jego terapeutyczny piesek, Perro, ale i my!