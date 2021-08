"My Little Pony: Nowe Pokolenie" - premiera 24 września na Netflix Już teraz dostępny oficjalny zwiastun!

My Little Pony, ukochani bohaterowie dzieci na całym świecie, już wkrótce po raz kolejny pojawią się na ekranach. Światowa premiera filmu "My Little Pony: Nowe Pokolenie" zaplanowana została na 24 września. Tym razem przygody kucyków obejrzymy w zaciszu własnego domu, ponieważ film dostępny będzie na platformie Netflix. W polskiej wersji usłyszymy Martę Burdynowicz (jako Sunny), Magdalenę Wasylik (jako Izzy), Macieja Dybowskiego (jako Hitcha), Annę Szpaczyńską (jako Pipp) oraz Ewę Prus (jako Zipp). W angielskiej wersji językowej postaciom głosów użyczają m.in. Vanessa Hudgens i James Marsden.