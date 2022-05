Najlepsze filmy o seryjnych mordercach

Siedem

Jak łatwo jest przekroczyć pewną granicę... Policjanci zajmują się bardzo trudną sprawą, w której znajdują kolejno ciała, które karze pewien seryjny morderca. To kara za popełnianie siedmiu grzechów głównych. To również liczba dni tygodnia, kiedy dwóch policjantów próbują rozszyfrować niezwykle skomplikowany umysł mordercy. Tylko... czy naprawdę ten mężczyzna jest tak szalony, za jakiego go mają? A może po prostu to geniusz pod maską złego człowieka? No i kto tutaj tak naprawdę jest zły, a kto dobry?