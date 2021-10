"Nie czas umierać" filmem zamknięcia EnergaCAMERIMAGE 2021

"Nie czas umierać" (2021)

James Bond opuszcza czynną służbę i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Tymczasem jednak jego stary przyjaciel Felix Leiter z CIA zwraca się do niego o pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okazuje się o wiele bardziej zdradliwa, niż mogłoby się wydawać i naprowadza agenta 007 na ślad tajemniczego złoczyńcy, dysponującego nową, niezwykle niebezpieczną technologią. Cary Joji Fukunaga i Linus Sandgren spotkali się po raz pierwszy na planie filmowym, lecz rezultatem ich współpracy jest fenomenalne kinowe widowisko, o którym nie można długo zapomnieć po wyjściu z kina. Choć dla reżysera będzie to pierwsza wizyta na festiwalu EnergaCAMERIMAGE, my doskonale znamy jego twórczość i w ciągu ostatniej dekady wyświetliliśmy kilka jego projektów, wliczając film "Jane Eyre" i pierwszy odcinek pierwszego sezonu serialu Detektyw. Z kolei Linusa Sandgrena gościliśmy już na festiwalu, gdy zapowiadał festiwalowej publiczności "La La Land" oraz "Pierwszego człowieka", oba w reżyserii Damiena Chazelle'a.