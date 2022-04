Oko w oko z dinozaurami. Jurassic World w Galerii Północnej [relacja z wydarzenia]

Wystawa 3D to jednak nie wszystko. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję zobaczyć prehistoryczne stwory w rzeczywistej postaci. W tłumie dzieci i dorosłych rozbrzmiały okrzyki zachwytu, gdy nieoczekiwanie w przestrzeni Galerii Północnej pojawił się… T-Rex. Zwierz dumnie kroczył wśród zgromadzonych, majestatycznie unosząc głowię i machając wielkim ogonem. Prawdziwy król pradawnych gadów, znany jako niebezpieczny drapieżca, tym razem okazał się wyjątkowo przyjazny i łagodny. Kika minut później dołączył do niego inny przedstawiciel jurajskiej epoki – Velociraptor. Oba stwory ochoczo wystawiały łby do głaskania i wdzięcznie pozowały do zdjęć.