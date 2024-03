Opadające ramiączko i brak stanika. Odważna kreacja na Orłach 2024

Członkowie Polskiej Akademii Filmowej stanęli w tym roku przed nie lada wyzwaniem. Już samo wytypowanie nominowanych do kilkunastu kategorii okazało się trudne, a co dopiero wybranie ostatecznych zwycięzców. Wśród pretendentów do statuetek znalazły się takie tytuły jak "Zielona granica" Agnieszki Holland, "Chłopi" DK i Hugh Welchmanów czy "Kos" Pawła Maślony, a o laur za najlepsze role aktorskie walczyli m.in. Lena Góra, Tomasz Włosok, Tomasz Schuchardt, Marta Nieradkiewicz, Magdalena Cielecka czy Robert Więckiewicz.