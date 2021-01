Sia debiutuje jako reżyserka filmem „MUSIC” z Kate Hudson i Maddie Ziegler. Data premiery i zwiastun.

Dramat muzyczny „MUSIC” to mocny, oryginalny i podniosły artystyczny manifest. Opowiada o magii, którą można dostrzec, gdy ktoś, kto nie potrafi komunikować się za pomocą słów, spotyka ludzi, którzy potrafią słuchać sercem. W rolach głównych występują nominowana do Oscara® zdobywczyni Złotego Globu Kate Hudson („U progu sławy”), zdobywca nagrody Tony Award oraz Grammy – Leslie Odom Jr. („Hamilton”). Maddie Ziegler, która wciela się w rolę tytułowej Music, jest przyjaciółką i muzą Sii od 2014 roku, odkąd wystąpiła w klipie do jej światowego przeboju „Chandelier”.