"Synthol" zwycięzcą MKFK na 16. BNP Paribas Dwa Brzegi

Festiwal otworzyły i zamknęły polskie premiery filmów nagrodzonych w Cannes — "Corsage" Marie Kreutzer oraz "The Eight Mountains" Felixa van Groeningena i Charlotte Vandermeersch, a bohaterami retrospektyw byli wybitny aktor Jan Peszek i uznany włoski dokumentalista Gianfranco Rosi. Do Kazimierza Dolnego przyjechało wielu twórców m.in. Adam Woronowicz, Maciej Stuhr, Lidia Duda i Aleksandra Terpińska.