Thriller psychologiczny „Tożsamość strachu” z Katherine Heigl już na VOD

Wyobraź sobie, że jesteś jedynym świadkiem uprowadzenia dziecka. Że w swoim domu przetrzymuje je twoja sąsiadka – szanowana przez lokalną społeczność nauczycielka. A teraz uświadom sobie, że cierpisz na schizofrenię i nikt ci nie wierzy. Taki problem ma Rain Burroughs (Madison Iseman). To cierpiąca na schizofrenię i zmagająca się z przerażającymi halucynacjami nastolatka, która była świadkiem porwania dziecka, a jedyną osobą, która jej wierzy jest Caleb (Israel Broussard) – chłopak, który być może istnieje tylko w jej głowie. Czy ktoś w końcu uwierzy Rain? Co jest prawdą, a co fikcją?