Ulrike Ottinger z nagrodą za Awangardowe Osiągnięcia w Sztuce Filmowej na EnergaCAMERIMAGE 2022

Trylogia Berlińska – trzy kolejne filmy Ulrike Ottinger – to fascynujące opowieści o mrocznych stronach życia miasta,. Ich antyspołeczna wymowa nawiązuje wyraźnie do ekspresjonistycznego kina lat 20-tych. W Portrecie pijaczki (1979) śledzimy podróż głównej bohaterki przez ciemne zakamarki metropolii i stopniowe zatracenie się w nałogu. Nie jest to jednak zwykła realistycznie opowiedziana historia. Bohaterce filmu towarzyszy tajemniczy chór komentujący jej doświadczenia, niczym w antycznej tragedii, a ekstrawaganckie stroje kobiety szokująco ją wyróżniają na tle szarego otoczenia. Bezpośrednie odwołanie do ekspresjonizmu możemy znaleźć także w Dorianie Grayu w zwierciadle prasy brukowej (1984). Delphine Seyrig, ikona kina feministycznego, wciela się w tym filmie w diaboliczną Frau Mabuse. W tej wariacji filmów Fritza Langa staje się ona właścicielką tabloidu, by za pomocą serii artykułów wpływać na otoczenie, a szczególnie życie tytułowego Doriana Graya, którego postać wykreowała Veruschka von Lehndorff, nadając jej cech androgenicznych. Temat płynności płciowej został poruszony również we Freak Orlando (1981), w którym reżyserka zderzyła wątek antykapitalistyczny, estetycznej transgresji z tytułową postacią, zaczerpniętą z prozy Virginii Woolf. Tego tajemniczego bytu nie imają się prawa natury, a kulminacją jego podróży przez wieki stał się łamiący tabu konkurs brzydoty. W ponowoczesnym świecie Freak City tożsamości stają się płynne i tymczasowe, a jedyne, co łączy jego mieszkańców wg. Ottinger, to bezrefleksyjny akt kupna i konsumpcji.