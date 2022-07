Znamy pełny program 5. edycji Octopus Film Festival

Gdańsk znany i nieznany w wyjątkowych lokalizacjach

Octopus Film Festival od zawsze słynie z oryginalnych lokalizacji korespondujących z klimatem filmu. Zakotwiczony od pierwszej edycji przy industrialnych terenach Stoczni Gdańskiej, czy ul. Elektryków, gdzie odbywa się większość wydarzeń, wykorzystuje te i inne przestrzenie miasta do budowania niepowtarzalnego klimatu festiwalu. Kino gatunkowe czuje się w Gdańsku wyśmienicie. W tym roku zawita także do Teatru Leśnego ze specjalnym pokazem filmu "Rambo: Pierwsza krew" z okazji 40. rocznicy powstania słynnej amerykańskiej serii z Sylvestrem Stallone. Widzowie będą mogli poczuć się jak bohaterowie "Piły" podczas seansu w bunkrze, ale najwięcej emocji z pewnością wzbudzi Seans Ukryty, gdzie specjalnie zaarażowane miejsce pokazu oraz sam tytuł filmu do ostatniej chwili sa trzymane w tajemnicy.