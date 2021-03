102 STUDIA ARCHITEKTONICZNE Z 20 KRAJÓW CHCĄ PROJEKTOWAĆ SIEDZIBĘ EUROPEJSKIEGO CENTRUM FILMOWEGO CAMERIMAGE W TORUNIU

Już dzisiaj możemy zdradzić, że o dopuszczenie do udziału w konkursie wystąpiły 102 studia architektoniczne reprezentujące 20 krajów, w tym Argentynę (1), Austrię (3), Bułgarię (1), Chiny (1), Czechy (3), Danię (1), Finlandię (2), Francję (5), Hiszpanię (6), Holandię (2), Japonię (2), Kanadę (2), Niemcy (3), Polskę (54), Stany Zjednoczone (1), Szwajcarię (2), Turcję (1), Wielką Brytanię (5), Włochy (6), Zjednoczone Emiraty Arabskie (1). W ciągu najbliższych dwóch tygodni złożone wnioski zostaną sprawdzone pod względem formalnym, a następnie zakwalifikowane do dalszych prac podmioty zostaną powiadomione o dopuszczeniu do udziału w projektowaniu.