FILMOWE WALENTYNKI

Miłość nie jedno ma imię, a najlepiej widać to w filmach! Zbliżające się Święto Zakochanych będzie wyjątkowe pod wieloma względami. Aktualna sytuacja zachęca nas do spędzenia ich w domowym zaciszu, dlatego przygotowaliśmy specjalne kolekcje z najpiękniejszymi filmami o miłości! Wśród nich znajdą się kultowe tytuły, opowieści dla nastolatków oraz baśniowe historie z myślą o najmłodszych. Filmy można znaleźć w wydaniach na Blu-ray i DVD.

Trudno wyobrazić sobie kinematografię bez opowieści miłosnych. W wypełniony uczuciowymi zawirowaniami świat wprowadzą nas uwielbiani na całym świecie bohaterowie. W kolekcji ZAKOCHANE KINO studia Warner Bros. można znaleźć przygody Carrie (Sarah Jessica Parker), Samanthy (Kim Cattrall), Charlotte (Kristin Davis) i Mirandy (Cynthia Nixon) z kultowego ,,Seksu w wielkim mieście” i ,,Seksu w wielkim mieście 2” (reż. Michael Patrick King). W takim dniu nie może także zabraknąć oscarowych tytułów. Historia Loretty (w tej roli Cher) i Ronny’ego (Nicolas Cage) zachwyciła widzów na całym świecie. Akademia Filmowa doceniła ,,Wpływ księżyca” w aż trzech kategoriach: najlepsza aktorka pierwszoplanowa (Cher), najlepsza aktorka drugoplanowa (Olympia Dukakis) oraz scenariusz oryginalny (John Patrick Shanley).

Idealnym dopełnieniem walentynkowego wieczoru jest także seans z ,,Moulin Rouge!” (reż Baz Luhrmann). Kultowa opowieść o ubogim poecie zakochującym się w gwieździe klubu nocnego w Paryżu wypełniona jest barwnymi kadrami, w których to czerwień wysuwa się na pierwszy plan. Film zdobył dwa Oscary, a na całym świecie wygrał ponad 40 nagród! Dla fanów lekkich i przyjemnych tytułów przygotowaliśmy wyśmienitą komedię romantyczną z Julią Roberts w roli głównej. ,,Pretty Woman” (reż. Garry Marshall) biznesmen Edward (Richard Gere) płaci urokliwej Vivian (Julia Roberts) za spędzenie z nim czasu. Wystarczy jednak tylko kilka godzin, by się w niej zakochać!

14 lutego warto też przypomnieć sobie kultowe filmy seriale dla młodych duchem dorosłych i nastolatków. Ofertę VALENTEENS kierujemy do widzów, którzy chcą umilić sobie wieczór, spędzając go m.in. z bohaterami filmu „Słońce też jest gwiazdą”, „Gwiazd naszych wina” czy „Ponad wszystko” lub Rachel, Rossem, Moniką, Chandlerem, Phoebie i Joey’m z ,,Przyjaciół”. Mogą także zanurzyć się w tajemniczy świat intryg Blair i Sereny z ,,Plotkary”. A to jeszcze nie wszystko! Najmłodszym proponujemy najpiękniejsze opowieści o mocy przyjaźni i miłości, a wśród nich ,,Piękna i bestia” (reż. Bill Condon) oraz ,,Kopciuszek” (reż. Kenneth Branagh).

W ofercie FILMOWYCH WALENTYNEK znajdują się m.in.:

SEKS W WIELKIM MIEŚCIE, reż. Michael Patrick King, USA 2012

Przez bardzo długi czas Carrie Bradshaw szukała miłości nie tam, gdzie powinna... ale zawsze w pięknych butach. Carrie, Samantha, Charlotte i Miranda w cztery lata po zakończeniu kultowej serii telewizyjnej. Rozwijając karierę zawodową, dbając o związki, doświadczając radości macierzyństwa i żyjąc na Manhattanie, dziewczyny zdają sobie sprawę bardziej niż kiedykolwiek, że prawdziwa przyjaźń nigdy nie wychodzi z mody. Przejmujący, wyrazisty i pełen dumy Seks w wielkim mieście to list miłosny, na który fani tak bardzo czekali - teraz w serii Zakochane kino.

SEKS W WIELKIM MIEŚCIE 2, reż. Michael Patrick King, USA 2012

Zabawa, moda, przyjaźń. Carrie (Sarah Jessica Parker), Samantha (Kim Cattrall), Charlotte (Kristin Davis) i Miranda (Cynthia Nixon) spotykają się w przezabawnym sequelu, aby cieszyć się smakiem życia w Nowym Jorku - i poza nim. Co dzieje się, kiedy powiesz sakramentalne "Tak"? Życie jest takie, o jakim zawsze marzyły, ale nie byłby to Seks w wielkim mieście, gdyby nie przyniósł kilku nowych niespodzianek. Tak czy inaczej, czasem po prostu musisz się wyrwać z dziewczynami!

PRETTY WOMAN, reż. Garry Marshall, USA 1990

„Pretty Woman” to współczesna, kultowa już wersja bajki o Kopciuszku. Zaradna i żywiołowa prostytutka Vivian Ward (Julia Roberts) przypadkiem spotyka przystojnego milionera Edwarda Lewisa (Richard Gere). Gdy Edward kupuje towarzystwo Vivian na kilka dni, żadne z nich nie podejrzewa, że wkrótce ich znajomość przerodzi się w ponadczasowy romans.

ZAKLINACZ KONI, reż. Robert Redford, USA 1998

W wyniku tragicznego wypadku podczas konnej przejażdżki czternastoletnia Grace (Johansson) i jej ukochany koń Pielgrzym odnoszą poważne obrażenia, a jej przyjaciółka ginie na miejscu. Dziewczynka nie może otrząsnąć się po tragedii. Zdesperowana matka (Thompson) postanawia zabrać Grace i konia do zaklinacza (Redford).

LEPIEJ PÓŹNO NIŻ PÓŹNIEJ, reż. Nancy Meyers, USA 2011

Harry Langer prowadzi wygodne i szczęśliwe życie. Jego partnerką jest młodsza od niego kobieta, która w zasadzie mogłaby być jego córką. Wszystko zmienia się, kiedy Harry poznaje matkę ukochanej. Okazuje się, że oboje mają ze sobą wiele wspólnego...

WPŁYW KSIĘŻYCA, reż. Norman Jewison

Laureaci Nagrody Akademii Olympia Dukakis (Najlepsza Aktorka Drugoplanowa, 1987) i Nicolas Cage (Najlepszy Aktor, "Zostawić Las Vegas", 1995) wcielają się w postaci tej czarującej komedii romantycznej o przesądnej wdowie z Brooklynu (Cher), która czuje się gotowa, by ponownie wyjść za mąż. Jednak tym razem planuje zrobić to właściwie – nawet jeżeli oznacza to, że będzie musiała powiedzieć "tak" mężczyźnie, którego tak naprawdę nie kocha. Kiedy niespodziewanie zakochuje się w bracie swojego narzeczonego Ronnym (Nicolas Cage), wywołuje lawinę przezabawnych romantycznych perypetii, które komplikują jej losy.

RYBKA ZWANA WANDĄ, USA 1988, reż. John Cleese/ Charles Crichton

Do Londynu przybywa czwórka bandytów, którzy mają zamiar obrabować salon jubilerski. Są wśród nich seksowna Amerykanka Wanda (Jamie Lee Curtis), szef gangu George (Tom Georgeson), jego zausznik, kochający zwierzęta jąkała Ken (Michael Palin) oraz zabójca Otto (Kevin Kline) - kochanek Wandy, którego złodziejka przedstawia wszystkim jako swojego brata. Doskonale obmyślony skok przebiega dokładnie według planu i w ręce szajki wpadają brylanty warte kilkanaście milionów funtów. Wszystko zmieni się, gdy grupa zacznie kłócić się o pieniądze.

ROMEO I JULIA, reż. Baz Luhrmann, USA 1996

W miasteczku Verona Beach na Florydzie rodziny Montekich i Kapuletów rywalizują między sobą. Pewnego dnia Romeo Monteki (Leonardo DiCaprio) pojawia się na przyjęciu organizowanym przez Kapuletów, gdzie poznaje Julię (Claire Danes). Jej ojciec chciałby wydać ją za wpływowego Davida Parysa (Paul Rudd). Ślub córki pozwoliłby mu zwiększyć swoje wpływy w mafijnym światku. Julia jednak zakochuje się bez pamięci w Romeo…

MOULIN ROUGE!, reż. Baz Luhrmann, USA 2001

Olśniewająca wizualnie opowieść o miłości, filmowa pochwała, prawdy, wolności i piękna. Nicole Kidman lśni najjaśniejszym blaskiem w roli Satine - pięknej kurtyzany i zachwycającej gwiazdy najsłynniejszego i najbardziej skandalizującego nocnego klubu Paryża przełomu wieków - Moulin Rouge. Młody poeta, Christian (Ewan McGregor) opuszcza swój rodzinny dom i przenosi się na Montmartre, gdzie poznaje Henri Toulouse-Lautreca, który wprowadza go w świat paryskiej bohemy. W sławnym kabarecie Moulin Rouge Christian poznaje jego największą gwiazdę - Satine - tancerkę, piosenkarkę i kurtyzanę, w której kochają się wszyscy męscy bywalcy klubu. Satine nie chce być tancerką, marzy by zostać prawdziwą aktorką. Książę Worcester godzi się sfinansować kosztowną rewię z jej udziałem po warunkiem, że Satine zostanie jego kochanką. Satine jest natomiast zakochana w Christianie...

Materiały prasowe Filmowe Walentynki z Galapagos Films Źródło: Materiały prasowe

Na tegoroczne walentynki proponujemy także filmy z serii VALENTEENS:

Słońce też jest gwiazdą, reż. Ry Russo-Young, USA 2019

Ekranizacja bestsellerowej powieści Nicoli Yoon (Ponad wszystko). Natasha (Shahidi) i Daniel (Melton) pochodzą z różnych środowisk. Ona nie wierzy w nic, czego nie da się udowodnić naukowo. On to niepoprawny romantyk. Jedno z nich wkrótce wyjedzie na zawsze. Spotykają się przypadkiem w Nowym Jorku a jest im dany zaledwie jeden wspólny dzień. Czy można przeżyć wielką miłość, gdy czasu jest tak niewiarygodnie mało?

Plotkara, sezon 6, USA 2014

Sześć lat po tym, jak anonimowy blog wstrząsnął życiem mieszkańców Nowego Jorku - oraz widzami w ich domach - Plotkara powraca, w niezapomnianym, finałowy szóstym sezonie. Przyjaciele z Upper East Side łączą siły, by odnaleźć Serenę, która odcięła się od wszystkich. Blair i Chuck wracają do siebie, tylko czy jej miłość pomoże jemu odzyskać imperium? Samotny Chłopiec Dan pisze nową książkę, która ma ujawnić całą prawdę. Nate planuje wypromować swoją gazetę, The Spectator, występując przeciwko Plotkarze i ujawniając jej tożsamość. Tymczasem nowy i niespodziewany sprzymierzeniec Rufusa, zagraża Lily i jej rodzinie. Na Upper East Side toczy się walka, o spektakularne zakończenie finałowego, szóstego sezonu!

Przyjaciele, komplet sezonów, USA 1994

Salwy śmiechu, miłosne uniesienia i hektolitry kawy – teraz to wszystko może być twoje! Zasiądź przed telewizorem i raz jeszcze obejrzyj przezabawny, kultowy serial o niezwykłej potędze przyjaźni. Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler i Ross zawsze mogli na sobie polegać. Kompletna kolekcja 10 sezonów zawiera 45 płyt DVD - wszystkie 236 odcinków i ponad 19 godzin ekscytujących dodatków.

Gwiazd naszych wina, reż Josh Boone, USA 2014

Hazel (Shailene Woodley) i Gus (Ansel Elgort) to para nastolatków, których połączyła błyskotliwość, niechęć do tego, co przeciętne i wielka miłość. Ich związek jest wyjątkowy - poznali się na spotkaniu grupy wsparcia dla osób chorych na raka. Hazel ma 17 lat i nadopiekuńczych rodziców, których bardzo kocha, mimo że czasem ją irytują. Z Gusem łączą ją nie tylko podobne doświadczenia związane z chorobą, ale także miłość do książek. Dziewczyna marzy, aby poznać autora ulubionej powieści, Petera van Houtena (Willem Dafoe). Wielokrotnie próbowała nawiązać z nim kontakt, ale bezskutecznie. Wytrwałość Gusa zostaje nagrodzona. Udaje mu się dotrzeć do pisarza i zostaje zaproszony na spotkanie w Amsterdamie. Postanawia zabrać ze sobą Hazel..

Materiały prasowe Filmowe Walentynki z Galapagos Films Źródło: Materiały prasowe

W serii BAŚNIOWE WALENTYNKI przygotowaliśmy dla najmłodszych przygotowaliśmy niesamowite tytuły o miłości:

Kopciuszek, reż Kenneth Branagh, USA 2015

Disney Uwierz w Magię - kolekcja magicznych filmów w gwiazdorskiej obsadzie. Disney z dumą prezentuje zrealizowaną z królewskim rozmachem ekranizację klasycznej baśni o Kopciuszku. Dołącz do ukochanej bohaterki, przeżyj zapierającą dech w piersiach przygodę i zawiruj w tańcu, zanim zegar wybije północ!

Aladyn, reż Guy Ritchie, USA 2018

Ekscytująca i pełna wartkiej akcji aktorska wersja uwielbianej, klasycznej animacji Disneya. Ta nowa, kinowa adaptacja Aladyna to „pasjonująca przejażdżka czarodziejskim dywanem dla starszych i młodszych fanów!” (Sean Keane, CNET). „Roztańczony, kolorowy, energetyczny. Przepych godny bollywoodzkiego widowiska.” (Piotr Olczyk, Multikino)

Zaczarowana, reż Kevin Lima, USA 2007

Poznaj historię baśniowej księżniczki, która przypadkiem trafia do realnego świata! „Zaczarowana” to niezwykle oryginalna i fascynująca opowieść, jakiej jeszcze nie było! Młodziutka Giselle wiedzie prawdziwie bajkowe życie, u boku przystojnego księcia Edwarda w baśniowej Andalazji. Jednak wszystko zmienia się, gdy zła królowa postanawia rozdzielić kochanków i wygania Giselle z animowanej krainy! Księżniczka trafia do całkowicie realnego, niemagicznego współczesnego Nowego Jorku... „Zaczarowana” to wspaniała muzyczna komedia, pełna ekscytujących przygód, humoru oraz cudownych utworów skomponowanych przez słynnego Alana Menkena, która zauroczy ciebie i całą twoją rodzinę!

Więcej informacji o premierach DVD i Blu-ray na profilu: