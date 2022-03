Jestem Twój - premiera już 8 marca

Premiera 8 marca na Cineman.pl

Alma jest kobietą niezależną i ambitną. Bardziej niż mężczyźni interesuje ją praca naukowa. By zdobyć fundusze na badania archeologiczne decyduje się wziąć udział w nietypowym eksperymencie. Ma spędzić trzy tygodnie w towarzystwie przystojnego i szarmanckiego Toma, który według wszystkich danych jest spełnieniem jej najskrytszych marzeń. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że Tom jest robotem do towarzystwa. Stworzony w supernowoczesnym laboratorium ma spełnić jej wszystkie pragnienia. Alma trzyma go na dystans, nie wierząc, że humanoid może jej coś zaoferować. Wkrótce odkryje w jak wielkim była błędzie. Co prawda Tom nie jest człowiekiem z krwi i kości, ale w czasach kryzysu męskości, może to właśnie on jest prawdziwym mężczyzną.