Jubileuszowa 10. Script Fiesta już od 31 marca

Gościem międzynarodowym tegorocznej edycji będzie amerykański producent i scenarzysta Jim Uhls, autor scenariusza do filmu "Fight Club", kultowej produkcji w reżyserii Davida Finchera. W programie znajdą się także pokazy konkursowe polskich filmów fabularnych, które będą połączone ze spotkaniami z twórcami m.in. polskiego kandydata do Oscara tj. "Żeby nie było śladów", scen. Kaja Krawczyk-Wnuk. Uczestnicy festiwalu poznają także scenariuszowe tajemnice "Czarnego młyna". Katarzyna Stachowicz-Gacek, współscenarzystka filmu opowie o kulisach pracy nad projektami skierowanymi do młodego widza. Uczestnicy Script Fiesty zobaczą także długo wyczekiwany film Aleksandry Terpińskiej "Inni ludzie", a po pokazie spotkają się z reżyserką, a zarazem autorką scenariusza do filmu.