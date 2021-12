"Mistrz" już na DVD i Blu-ray

- Jest to przede wszystkim opowieść o niezwykłym człowieku, który dzięki swojej pasji i umiejętnościom pokazał, że nawet w tak nieludzkich warunkach można pokonać zło i zachować godność. Tworząc scenariusz, podjąłem się tematu, który jest mi szczególnie bliski poprzez osobę dziadka, ocalałego z zagłady więźnia Auschwitz - podkreśla reżyser Maciej Barczewski. Tytuł "Mistrz" traktuję jako słowo, które ma wiele różnych definicji i interpretacji. Cały film jest próbą odpowiedzi na pytanie: Co to znaczy być mistrzem? - dodaje odtwórca głównej roli Piotr Głowacki.