Najbardziej spektakularny film o narciarstwie ekstremalnym

Wyreżyserowany przez Erica Croslanda — twórcę kultowych "All.I.Can" i "Loved By All" - film koncentruje się na wyprawie dwóch śmiałków, którzy wyruszają w świat, by zdobyć najwyższe i najbardziej zapierające dech w piersi szczyty górskie po to, by zrobić to, na czym znają się najlepiej: zjechać z nich na nartach.