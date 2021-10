O transformacji cyfrowej przemysłów kreatywnych, deep fakes i NFT – czyli 11. edycja Filmteractive Festival

"Ideą leżącą u podstaw Filmteractive jest stworzenie przestrzeni do dyskusji na tematy z pogranicza sztuki, nowatorskiego marketingu i nowych technologii. Chcemy umożliwić współpracę między różnymi branżami" – mówi Olgierd Cygan, pomysłodawca Filmteractive.

11. edycja Filmteractive ponownie odbędzie się w Internecie – transmisja będzie dostępna na Facebook. Później materiały pojawią się także na kanale festiwalowym na YouTube’ie. Wśród zaproszonych gości jest aż 20. ekspertów z Polski i ze świata, w tym osoby związane ze światem biznesu oraz sztuki: Leslie Shannon (Kierowniczka działu Ecosystem and Trend Scouting, Nokia); Adam Nowakowski (Creative Agency Partner / Facebook, region CEE); Chris Ume (Współzałożyciel Metaphysic.ai i jeden z czołowych twórców deepfake); Ollie Rankin (Dyrektor kreatywny XR i Real-time, aktywista, futurysta); Pearlyn Lii (współzałożycielka nonstudio, Dyrektorka kreatywna, artystka, projektantka); Krzysztof Pachulski (Ewangelista Unreal Engine w Epic Games).

Zero opłat. Zero rejestracji. Zero ograniczeń.