„Raya i ostatni smok”

"Raya straciła wszystko. Jedyne, co ma, to miecz ojca, przyjaciela Tuk Tuk i odłamek magicznego klejnotu. Gdy wyrusza w poszukiwaniu ostatniego smoka, Sisu, ma też nadzieję, że pomoże on przywrócić pokój jej ojczyźnie." – wyjaśnia producent Osnat Shurer.